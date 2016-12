Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 51)

An Weihnachten lockt Disney gerne die Familien ins Kino - "Vaiana - Das Paradies hat einen Haken" bildet da sicherlich keine Ausnahme. Immerhin stecken hinter der Geschichte einer polynesischen Häuptlingstochter, die gemeinsam mit einem Halbgott ein Juwel an seinen rechtmäßigen Platz zurückbringen will, die Macher von Erfolgen wie "Die Eiskönigin" oder "Zoomania".

Aber auch für die etwas erwachsenere Zielgruppe ist gesorgt: Regisseur Robert Zemeckis ("Forrest Gump", "Zurück in die Zukunft") bringt mit "Allied - Vertraute Fremde" einen starbesetzten Zweiter-Weltkriegs-Thriller in die Kinos, in dem sich Brad Pitt und Marion Cotillard als ungleiches Liebespaar in einem Netz aus Intrigen wiederfinden.

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an: