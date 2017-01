Erster Trailer zu Bornless Ones – Blutiger Teenie-Trash

Es erinnert ein wenig an Evil Dead und sieht nicht aus, als hätte es viel Geld gekostet. Bornless Ones behandelt die Geschichte der jungen Emily, welche besser für ihren Bruder sorgen, den sie deshalb aus einer Pflegeeinrichtung in ein abgelegenes Haus in der Nähe des Heims bringt. Klasse Idee, denn schnell bemerken sie und ihre Freunde, dass die Unterkunft mit okkulten Symbolen übersät ist, die schnell für Chaos, Blut und Tod sorgen. Bornless Ones wird am 10. Februar in die US-Kinos kommen - jedoch nur kurz. Eine VoD-Veröffentlichung kurz darauf ist geplant. Hier kommt der Film womöglich gar nicht erst in die Lichtspielhäuser. Den Trailer gibt es jetzt:

Quelle: Fimstarts