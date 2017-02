Fight!: Im coolen Fan Video batteln sich Darth Vader & Buzz Lightyear

Als ikonischer Bösewicht hat man es - insbesondere in Zeiten von YouTube & Co. - nicht leicht: Immer wieder muss man in spektakulären und effektlastigen Kämpfen mit Filmuniversum-Fremden beweisen, was man so drauf hat. Davon kann auch Star-Wars-Schurke Darth Vader ein Lied singen, der in Fan Videos u. a. bereits gegen Batman und Gandalf antreten musste. Sein neueste Gegenspieler? Ein Spielzeug - genauer gesagt Pixars selbstsicherer Toy-Story-Held Buzz Lightyear, der Vader mit seinem Erzfeind Emperor Zurg verwechselt. Regisseur und Visual Effects Künstler Andrew McMurry aka Nukazooka schickt Chase Rackley als Sith Lord und Derek Duncan als Space Ranger in den Ring und rundet das rund 4-minütige Fan Video mit einem starken Soundtrack & einem tollen Ende ab. Aber seht selbst, wie sich Buzz Lightyear und Darth Vader unter Aufbietung all ihrer Kräfte auf einer Waldlichtung Saures geben...



Quelle: Entertainment Weekly