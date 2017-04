Nach Informationen des Hollywood Reporter steht Demián Bichir als Protagonist des "Conjuring"-Spin-Offs "The Nun" fest. Der mexikanische Schauspieler wird in die Rolle des Father Burke schlüpfen, einem Priester, der von Rom entsandt wird, um den mysteriösen Tod einer Nonne zu untersuchen. Noch sind nicht viele Details der Handlung bekannt, mit Wissen aus "Conjuring 2" jedoch kann man spekulieren, mit wem er es zu tun bekommt:

Wer "Conjuring 2" noch nicht gesehen hat, überspringt hier am Besten einfach Nämlich mit niemand anderem als Valak, dem Nonnendämon, aus „Conjuring 2“. Das Erste Mal erwähnt wird der, als Lorraine Warren zu Beginn des Filmes während einer Seance eine Vision hat. Erst zum Ende hin wird enthüllt, dass nicht der Geist des ehemaligen Hausbesitzers sondern Valak selbst für die schrecklichen Geschehnisse im Haus der Hodgsons verantwortlich ist. Im großen Showdown bekämpft das Ehepaar Warren dann den Dämon und verbannt ihn erfolgreich in die Hölle.

Das Produktions-Duo bestehend aus James Wan und Peter Safran, die bereits "The Conjuring 2" zum Erfolg getragen haben, bleibt bestehen. Auch am Skript ist Wan - zusammen mit Gary Dauberman - beteiligt. Logisch: Die Nonne überhaupt erst in "Conjuring 2" einzufügen soll seine Idee gewesen sein.

Ein Dreh ist für den Sommer in Rumänien angesetzt, 2018 soll "The Nun" dann im Kino laufen. In der Zwischenzeit steht die Produktion natürlich nicht still: Noch dieses Jahr im August soll die Horror-Puppe Annabelle zum zweiten Mal die Kinogänger das Fürchten lehren. Zu "Annabelle 2: Creation" gibt es schon den ein oder anderen gruselige Trailer: