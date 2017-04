Im Vergleich zum "The Ultimate Breakdown"-Teaser wirkt dieser Trailer beinahe schon langsam. Tatsächlich hat es etwas sehr Lässiges, wie Eggsy (Taron Egerton) und seine Agenten-Kollegen sich zu Sinatras "My Way" vermöbeln. Relativ zu Beginn wird dann auch die Szene gezeigt, in der das Hauptquartier der britischen Agenten-Vereinigung Kingsmen in einer einzigen, riesigen Explosion hochgejagt wird. Das bildet den Aufhänger von "Kingsman - The Golden Circle", in dem sich der geheimste aller britischen Geheimdienste mit ihrem amerikanischen Pendant zusammenschließen, um die diabolische Poppy (Julianne Moore) zu stoppen.