11:06

Kingdom Come: Deliverance: Die Schauspieler aus dem Mittelalter-RPG im Video vorgestellt

08.04.2017 um 12:15 Uhr Die Warhorse Studios stellen in einem neuen Video zum kommenden Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance die "Schauspieler" vor, welche im Spiel den Figuren ihre Stimmen, Bewegungen und teilweise auch das Aussehen leihen. Das RPG will so eine spannende Geschichte erzählen.

