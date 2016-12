Kingdom Come: Deliverance: Alle Aktionen werden Konsequenzen haben

Die Welt, die ihr im kommenden Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance bereist, soll so realitätsnah wie möglich umgesetzt werden. Das bedeutet auch, dass ihr bedacht vorgehen müsst, denn eure Handlungen werden Konsequenzen nach sich ziehen.

Die Entwickler bei den Warhorse Studios wollen diese Entscheidungen und Konsequenzen aber nicht nur auf die Quests beschränken. Alles, was ihr tut zieht irgend eine Konsequenz nach sich. Euer Vater fragt euch beispielsweise danach, ihm ein kühles Bier zu bringen. Doch je länger ihr mit dem Bier unterwegs seid, desto wärmer wird es. Euer Vater wird nicht besonders erfreut darüber sein, wenn ihr ihm ein warmes Bier bringt. Außerdem kann es sein, dass ein wichtiger Hinweis zu einer Quest verschwindet, weil ihr nicht schnell genug seid oder ein wichtiger Informant wird getötet, weil ihr nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort wart.

Verprügelt ihr einen Betrunkenen in einer Taverne, so wird sich dieser einen anderen Ort für sein Saufgelage suchen. Kommt ihr dort an, haftet euch schon ein gewisser Ruf an und ihr werdet entsprechend behandelt. Weiterhin soll es möglich sein, einen Bürger einer Stadt zu ermorden, was den Sheriff dazu bringt, dem nachzugehen. Während dieser Zeit ist seine Wachstube nicht besitzt und ihr könnt unbemerkt eindringen. Schließt ihr euch einigen zwielichtigen Gestalten an, so werdet ihr mit dem Gesetz in Konflikt geraten, dafür bringt man euch bei, wie ihr Schlösser knackt.

Selbst während Quests werdet ihr Entscheidungen fällen können. Tötet ihr den finsteren Geldeintreiber, dann hat dies Auswirkungen auf den späteren Verlauf der Story, in welcher der Kerl eine Rolle gespielt hätte. Kingdom Come: Deliverance wird also alles, was ihr tut irgendwie belohnen oder bestrafen.

Wie gut das funktioniert, werdet ihr im kommenden Jahr erfahren, wenn das Rollenspiel für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint. Interessiert euch das RPG und ihr hättet gerne die Collector's, Limited oder Deluxe Edition, dann solltet ihr euch sputen. Denn dieser sind nur bis zum 31. Dezember 2016 erhältlich.

Quelle: PC Gamer