Kingdom Come: Deliverance - Collector's, Deluxe und Limited Edition nur noch bis Silvester erhältlich

Kingdom Come: Deliverance soll irgendwann 2017 erscheinen, nachdem es mit dem eigentlich geplanten Release bereits in diesem Jahr bekanntlich nicht geklappt hat. Einen genauen Termin gibt es nach wie vor nicht. Wer sich noch eine der drei mit greifbaren Extras ausgestatteten Sonderausgaben sichern möchte, muss sich aber dennoch sputen. Als (Retail) Collector's Edition (64,99 Dollar), Deluxe Edition (149,99 Dollar) und Limited Edition (499,99 Dollar, mit "echtem" Schwert) ist Kingdom Come: Deliverance nämlich lediglich noch bis zum 31. Dezember erhältlich. Ab Neujahrsbeginn gibt es Kingdom Come: Deliverance dann nur noch in Form der Digital Edition (49,99 Dollar) und der Digital Collector's Edition (59,99 Dollar).

Wer Kingdom Come: Deliverance bereits vor der finalen Veröffentlichung käuflich erwirbt, unterstützt Entwickler Warhorse Studios bei der Fertigstellung des auf Realismus getrimmten Mittelalter-Rollenspiels. Getan haben das bislang schon über 70.000 Backer, etwa die Hälfte davon während der Kickstarter-Kampagne vor inzwischen knapp drei Jahren. Kingdom Come: Deliverance befindet sich derzeit im Beta-Stadium, ist damit also im großen und ganzen "feature complete". Warhorse muss laut eigener Aussage aber noch einige Tausend Bugs beheben. Zudem arbeiten die Tschechen nicht mehr nur an einer PC-Fassung, sondern auch an Umsetzungen für PS4 und Xbox One. Alle weiteren News, Infos und auch Anspielberichte findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Kingdom Come: Deliverance.

Quelle: Warhorse