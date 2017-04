King Arthur: Legend of the Sword - Im finalen offiziellen Trailer zum Fantasy-Action-Abenteuer bricht die Hölle los!

02.04.2017 um 12:00 Uhr In dem aufwändig inszeniertem Fantasy-Action-Abenteuer "King Arthur: Legend of the Sword" spielt "Sons of Anarchy"-Star Charlie Hunnam Königssohn Artus, der seinem Geburtsrecht beraubt und stattdessen unter härtesten Bedingungen in den Hinterhöfen der Stadt von Prostituierten aufgezogen wurde. Doch als er das legendäre Schwert Excalibur aus dem Stein zu ziehen vermag und dessen unglaubliche Macht entfesselt, ändern sich die Machtverhältnisse... Der neue Actioner von Regisseur Guy Ritchie (Codename U.N.C.L.E., Sherlock Holmes) basiert offensichtlich nur sehr lose auf der klassischen Artus-Saga und soll die Geschichte in insgesamt sechs Filmen neu erzählen. Ob und wann die geplanten Folgefilme tatsächlich realisiert werden, hängt allerdings vom Erfolg von Teil 1 ab, der am 11. Mai 2017 in den deutschen Kinos anläuft.

