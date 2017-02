King Arthur: Trailer mit neuen Szenen aus Guy Ritchies Artussage

Von Warner Bros. Pictures gibt es heute den nächsten Trailer zu King Arthur: Legend of the Sword. Der etwa zwei Minuten lange Clip zeigt ein paar bislang unbekannte Szenen aus der Interpretation der Artussage von Regisseur Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes). King Arthur: Legend of the Sword läuft am 11. Mai 2017 in den deutschen Kinos an. Eigentlich sollte es bereits Ende März soweit sein. Diesen Termin konnten Ritchie und seine Crew aber doch nicht ganz einhalten.

Warner Bros. hat für die Produktion von King Arthur: Legend of the Sword ein Budget von über 100 Millionen US-Dollar bereitgestellt. Geflossen ist diese Summe nicht nur in aufwendige Kulissen und Kostüme. Insbesondere das versammelte Staraufgebot dürfte einen Großteil verschlungen haben. In King Arthur: Legend of the Sword sind unter anderem Charlie Hunnam, Katie McGrath Jude Law und Aidan Gillen zu sehen. Weitere News, Trailer und sonstige Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu King Arthur: Legend of the Sword.