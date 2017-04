Im Jahr 2010 veröffentlichte Microsoft die Zusatz-Hardware Kinect - ein Gerät, das Nutzern der Xbox 360 und nachfolgender Konsolen die Steuerung über Gesten und Spracheingaben ermöglichen sollte. Dass sich Kinect in den Folgejahren alles andere als durchsetzen sollte, ist inzwischen bestens bekannt - die Xbox-One-Iteration Xbox One S kam etwa bereits wieder ohne direkte Anschlussmöglichkeit, und auch die kommende Konsole Project Scorpio soll auf einen entsprechenden Eingang verzichten. Dass Kinect tatsächlich auch für Entwickler eine ziemliche Enttäuschung war, hat nun einer klar gemacht, der jahrelang exklusiv für Microsoft Spiele entwickelte: Peter Molyneux.

Im Interview mit IGN hat das Fable-Mastermind klare Gedanken zu der Zusatz-Hardware geäußert. "Ich werde ehrlich sein. [Kinect] war ein Desaster", so Molyneux. "Es war eine Katastrophe. Es fing als Gerät an, das im Grunde alles selbst konnte. Es bedurfte keiner Prozessor-Power, das Sichtfeld konnte den gesamten Raum umspannen. Die Audiofunktion [...] sollte ursprünglich in der Lage sein, festzustellen, wo Du Dich gerade befindest", reminisziert Molyneux. Doch das endgültige Produkt sei weit von dieser Vision entfernt gewesen, so der Entwickler, man habe etwa in einem sehr begrenzten Umfeld sitzen müssen, damit es funktioniert.

"Am Ende war es nichts dieser Dinge. Es war so enorm vielversprechend. Tatsächlich erinnert es mich ein wenig an VR im Moment", so Molyneux abschließend. Dass sich die Entwicklerlegende so enttäuscht von dem endgültigen Kinect zeigt, ist nachvollziehbar: Noch im Jahr 2012 verschrieb sich Molyneux im Rahmen der Entstehung von Fable: The Journey ganz der Technik.

Quelle: IGN