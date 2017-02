RetroBlox vom bislang nicht in Erscheinung getretenen, gleichnamigen Unternehmen schickt sich an, das ultimative Abspielgerät für Retro-Konsolenspiele zu werden. Die modular aufgebaute RetroBlox wurde auf der Socal Retro Gaming Expo in Ontario erstmals vorgestellt. RetroBlox soll via Kickstarter finanziert werden. Die entsprechende Crowdfundings-Kampagne soll im April 2017 anlaufen. Erscheinen soll Retroblox im 1. Quartal des kommenden Jahres. Der genaue Preis ist noch unbekannt, soll aber deutlich unter dem von Nintendo Switch liegen (299 Dollar).

Retroblox soll zum Launch - auf MicroSD-Karte übertragbare - Originalspiele folgender Retro-Konsolen abspielen: NES, SNES, Mega Drive, Sega CD, 32 X, Atari 2600, PC Engine und Playstation (1). RetroBlox verfügt demnach also nicht nur über einen Modulschacht, sondern auch über ein optisches Laufwerk für CDs und DVDs. Dabei soll es aber nicht bleiben. Nach Launch sollen zusätzliche Module die Kompatibilität zu weiteren Geräten herstellen. Im Inneren von RetroBlox werkelt Hardware aus dem Mobilbereich (ARM Cortex-A17 mit Mali-T764, 2GB RAM, 16 GB Flash). Auch über einen Ethernet-Anschluss verfügt RetroBlox. Das ermöglicht zumindest theoretisch den Download von Spielen und Multiplayer-Partien.

Quelle: RetroBlox.com