Forged of Blood: Klassisches Taktik-Rollenspiel bei Kickstarter

Das bislang unbekannte Entwicklerteam von Critical Forge aus Indonesien versucht sein erstes Werk Forged of Blood über Kickstarter zu finanzieren. Mindestens 150.000 Singapur-Dollar, umgerechnet sind das etwa 100.000 Euro, sollen von interessierten Backern zugeschossen werden. Die Crowdfunding-Kampagne für Forged of Blood läuft bereits seit einigen Stunden und endet am 5. Mai 2017. Stretchgoals bis hinauf zu 300.000 Singapur-Dollar wurden ebenfalls bereits gesetzt.

Critical Forge bezeichnet Forged of Blood auf seiner Webseite als rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel mit Fantasy-Setting. Der Spieler verkörpert den zweitgeborenen Sohn eines - bislang noch namenlosen - Königs, der einem Attentat zum Opfer gefallen ist. Seit Auftrag besteht darin, den "riesigen" Kontinent Attiras von bösen Mächten zu befreien. In der Mache ist Forged of Blood bislang nur für den PC. Der Release ist für Anfang 2018 geplant. Unterhalb findet ihr Bildmaterial. Den technischen Unterbau für Forged of Blood liefert einmal mehr Epics beliebte Unreal Engine 4.

