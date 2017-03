Kickstarter: 12-Jähriger will eigenes GTA-Spiel entwickeln - für 100 Euro

Ein 12-jähriger Engländer hat sich auf die Fahne geschrieben, sein eigenes GTA zu entwickeln. Um das Projekt verwirklichen zu können, bittet er die Community der Crowdfunding-Webseite Kickstarter um finanzielle Mithilfe. Bis zum 12. April will der Hobby-Programmierer umgerechnet 100 Euro sammeln, die die weitere Entwicklung seines Spiels namens "The Country" sicherstellen würden. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels konnte der 12-Jährige sieben Backer von seiner Idee überzeugen: Sein vorgegebenes Finanzierungsziel wurde bereits um 28 britische Pfund überschritten. Dem Programmierernachwuchs bleiben also noch 28 Tage Zeit, um weitere Goldtaler über Kickstarter für sein Projekt zu sammeln.

Erste Screenshots veröffentlichte er bereits. Bis auf eine grüne Fläche mit einem kleinen Hügel und Bauernhof gibt's auf dem Bildmaterial zu "The Country" nicht viel zu sehen. "Ich brauche 80 oder mehr britische Pfund, um mein Spiel auf Steam veröffentlichen zu können. Es wird kostenlos sein und ähnlich wie GTA - wo man schießen kann und solche Dinge. Leider ist das Spiel noch nicht fertiggestellt, daher benötige ich etwas Geld, das mir für die weitere Entwicklung helfen würde", schreibt der 12-Jährige. Die Erlaubnis von seinem Vater habe er erhalten.

In einer kurzen FAQ verspricht er, dass er tatsächlich erst zwölf Jahre alt sei und später als Spieleentwickler seine Brötchen verdienen wolle. "Ich glaube, dass ich ein erfolgreicher Spieleentwickler sein könnte, weil ich bereits mit zwölf Jahren programmieren kann", ergänzt der Brite auf der Kickstarter-Seite zu The Country. Mit der Entwicklung des Spiels will er im Januar 2018 fertig sein. Für einen Beitrag von 5 Pfund sollen Backer neben dem Spiel unter anderem auch den Quellcode erhalten. Abzuwarten bleibt, ob der kleine Programmierer seine ambitionierten Ziele tatsächlich verwirklichen kann - oder die umgerechnet 100 Euro nicht doch eher heimlich in Süßigkeiten anlegt.