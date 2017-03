Justice League: Der erste lange Trailer sorgt für pures Gänsehaut-Feeling!

25.03.2017 um 19:30 Uhr Am 30. November 2017 trifft in Zack Snyders Mega-Blockbuster "Justice League" die Crème de la Crème der DC-Superhelden auf der großen Leinwand zusammen. Denn um das mächtige außerweltliche Wesen Steppenwolf (gespielt von "Game of Thrones"-Star Ciarán Hinds) und dessen Armee von Paradämonen aufzuhalten, müssen Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), The Flash (Ezra Miller) und Cyborg (Ray Fisher) ihre Kräfte bündeln. Im ersten langen Trailer sind auch Commissioner Gordon (J.K. Simmons), Aquamans Frau Mera (Amber Heard) und Supermans Herzensdame Lois Lane (Amy Adams) zu sehen; der Mann aus Stahl (Henry Cavill) selbst macht sich weiterhin rar. Das kann auch gerne so bleiben - hält es doch den Spannungsbogen aufrecht!

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Justice League: Stylische Charakterteaser und -plakate kurz vor der Trailerpremiere.

Mehr zu Justice League findet ihr auf unserer Themenseite.