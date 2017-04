Justice League: Roose Bolton gesellt sich zu Wonder Woman & Co

Zuerst der große Khal Drogo aka Jason Momoa und Mance Rayder alias Ciarán Hinds, jetzt auch noch Roose Bolton: Die "Justice League"-Macher sind wahrhaftige "Game of Thrones"-Fans. Mit Michael McElhatton haben sie schon den dritten Schauspieler der Fantasy-Serie verpflichtet.

In einem Interview mit Red Carpet TV gab der Ire zu, seinen Part bereits abgedreht zu haben. Gleich in der turbulenten Anfangsszene sei er zu sehen. Die sei zwar ziemlich düster, allerdings auf eine sehr positive Art und Weise und auch nicht so Comicbuch-artig. Dazu, wen genau er denn darstellen würde, wollte er dann aber noch keine Aussage machen. Das lässt natürlich die Frage zu, ob er vielleicht nur diesen einen Auftritt hat. Zugleich betonte er noch einmal, die ganze Atmosphäre in "Justice League" sei weniger düster als noch in "Batman vs Superman". Stattdessen sei viel mehr Wert auf Humor gelegt worden. Damit reagiert Warner anscheinend auf die Wünsche der Fans und hofft darauf, dass "Justice League" bei ihnen besser abschneidet als "Batman vs Superman" und "Suicide Squad" in den letzten Jahren.

Viel ist über die Handlung des Superhelden-Dramas noch nicht durchgesickert. Den Bösewicht Steppenwolf gibt im neuen Superhelden-Streifen jedenfalls Ciarán Hinds, ein weiteres, irisches Mitglied des "Game of Thrones"-Casts, den die Fans als Wildlings-König Mance Rayder kennen. Auch in "Justice League" versucht er wieder, mit seiner Armee die Zivilisation zu überrennen. Steppenwolf ist im Gegensatz zu Mace jedoch kein menschliches Wesen, genauso wenig wie seine Armee, die aus Paradämonen besteht. Um ihn aufzuhalten werden sich Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und The Flash zu einem Team zusammenschließen. Ob das klappt? Das könnt ihr ab dem 16. November im Kino sehen. Wem die Zeit bis dahin zu lang ist: Schon am 15. Juni fliegt Wonder Woman in deutschen Kinos über die Leinwand.