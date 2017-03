Justice League: Stylische Charakterteaser und -plakate kurz vor der Trailerpremiere

Watch out, we got a badass over here! Und noch einen...und noch einen! Okay, nach Sichtung der ersten drei Charakterteaser und -plakate zu Zack Snyders Superheldenschaulauf "Justice League" dürfte wohl feststehen, dass Ben Afflecks Batman und Jason Momoas Aquaman sowie (mit Abstrichen) Ezra Millers The Flash ziemlich harte Typen sind. Und das müssen sie auch - schwebt die Erde im fünften Eintrag des DC Extended Universe (DCEU) doch in so großer Gefahr, dass sich sogar die stärksten DC-Helden zusammentun müssen, um die Oberhand zu behalten. Die Charakterteaser zu Gal Gadots Wonder Woman und Ray Fishers Cyborg stehen aktuell noch aus, sollten aber im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Wir werden euch an dieser Stelle auf dem Laufenden halten! Heiß machen sollen das neue Bild- und Videomaterial außerdem auf den für kommenden Samstag angekündigten, ersten langen Trailer zu "Justice League".

Ben Affleck (Live by Night, Argo) schlüpft nach "Batman v Superman: Dawn of Justice" erneut in die Rolle des Bruce Wayne aka Batman - und was sollen wir sagen? Ohne Frage macht er als Gothams Fledermaus auch in "Justice League" wieder eine verdammt gute Figur. Allein der Shot auf dem Gargoyle - ein Träumchen!



Ben Affleck gibt in "Justice League" erneut den Dunklen Rächer - mit neuen Verbündeten und verbessertem Equipment. Quelle: Warner "Game of Thrones"-Star Jason Momoa (Frontier, Wolves) gibt in "Justice Leage" zum ersten Mal (der Mini-Aufritt in "Batman v Superman" zählt nicht) Arthur Curry aka Aquaman, den stolzen Herrscher über die sieben Weltmeere. Aus den Comics ist man ein anderes, gepflegteres Erscheinungsbild gewohnt, aber der neue Look hat definitiv auch seinen Reiz. Amber Heard (The Danish Girl, Rum Diary) spielt Aquamans Herzensdame Mera, ein Solo-Film ist für den 20. Dezember 2018 angekündigt.



What a man: Der Hüne Jason Momoa mimt den halbmenschlichen Unterwasserkönig Aquaman. Quelle: Warner Das Küken der Gerechtigkeitsliga ist "The Flash", gespielt von Ezra Miller (Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Vielleicht lieber morgen). Ein Standalone-Film über den "schnellsten Mann der Welt" ist ebenfalls bereits in der Mache.



The Flash wird von Batman mit einem feschen, aber natürlich auch super-funktionalen Anzug ausgestattet - darin steckt Ezra Miller. Quelle: Warner "Justice League" startet am 16. November 2017 in den deutschen Kinos, die Inszenierung des neuen DC-Abenteuers übernimmt Zack Snyder (300, Watchmen - Die Wächter), der bereits bei "Man of Steel" (2013) und "Batman v Superman" (2016) Regie geführt hatte.