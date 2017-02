Jurassic World 2: Erste Hinweise zur Handlung bekannt

Zwar wissen wir bereits, dass sowohl Urzeitechsen-Hüter Chris Pratt als als auch Bryce Dallas Howard zurückkehren wird. Auch B.D. Wong alias Dr. Henry Wu hat mit einem Raptoren-Selfie sein Mitwirken im Seuqel bestätigt und als Neuling gibt sich der 77-Jährige James Cromwell die Ehre, um zwischen Dinosauriern mitzumischen.

Trotzdem blieben weitere Details, um was sich der Film überhaupt drehen sollte, verborgen. Nun hat aber laut Screen Rant die amerikanische Medienwebsite My Entertainment World in der Liste ihrer Produktionen eine neue Handlungssynopsis eröffnet:

"Die Abenteuer im Jurassic World-Ferienort und -Themenpark gehen weiter, während die Regierung Dinosaurier dazu trainiert hat, Waffen zu tragen und sie im Kampf einzusetzen."

Aha, diesmal wurde der Traum vom beißend und ballernden Raptoren wohl weiter ausgeführt. Wem dies ebenfalls ein komisches Kopfkino beschert (Dinos mit Uzzi, Tätowieungen und Rambo-Perücke oder dergleichen) der darf auf die Erfüllung der Aussage von Horror-Regisseur J. A. Bayona ("Sieben Minuten nach Mitternacht", "Das Waisenhaus") gespannt sein - laut ihm soll die Fortsetzung nämlich um einiges düsterer und gruseliger werden.

Am 7. Juni 2018 wissen wir mehr, denn da soll das neue Dino-Spektakel über die Leinwände brüllen (oder schießen).