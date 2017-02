John Wick kehrt einmal mehr aus seinem Ruhestand zurück: Am 16. Februar 2017 ist JOHN WICK: KAPITEL 2 in den deutschen Kinos an. In dem Actionfilm mit Matrix-Star Keanu Reeves geht es zur Sache. Der im Kampf versierte John Wick unterstützt einen alten Kollegen und Freund dabei, die Kontrolle über eine mysteriöse, international agierende Organisation von Auftragskillern zu erlangen. In Rom tritt er gegen den Verbund an, der aus den tödlichsten Killern der Welt besteht. Freut euch auf bestens Popcorn-Kino, bei dem etwas mächtig knallt. Wir feiern die Kinopremiere mit einem besonderen Gewinnspiel. In Zusammenarbeit mit Concorde Film verlosen wir insgesamt vier Fan-Pakete mit tollen Preisen:

1x 2 Kino-Freikarten für JOHN WICK: KAPITEL 2

1x Blu-Ray Mediabook mit dem Debütfilm JOHN WICK

Abbildungen und eine konkretere Beschreibung der Preise findet ihr unserer Galerie weiter unten!

So macht ihr mit

Ihr wollt mitmachen? Dann müsst ihr uns einfach folgende Frage beantworten: "In welche Metropole verschlägt es John Wick im kommenden Spielfilm?"

A) Moskau

B) Rom

C) Kabul

D) Berlin

Schickt die richtige Antwort mit eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "John Wick 2". Das Gewinnspiel läuft vom 9. Februar 2017 bis zum 12. Februar 2017 um 23:59 Uhr. Alle Mails, die danach eintreffen, werden in der Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Hier geht's zu unseren allgemeinen Teilnahmebedingungen.