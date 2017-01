In Gedenken an Mr. Ollivander und Gandalf: John Hurt mit 77 Jahren verstorben

John Hurt war zweifellos ein Arbeitstier. Schon 2015 wurde sein Bauspeichelkrebs diagnostiziert, nachdem er sich aber wieder einigermaßen erholt hatte, arbeitete er an weiteren Filmen. Nun starb der 77-Jährige kurz nach seinem Geburtstag. Seine letzte abgeschlossene Rolle ist die des Priesters im biografischem Drama "Jackie", was seit vorletzter Woche in den Kinos läuft.

In seiner Vielzahl an einpräsamen und legendären Rollen war die des Zauberstabladenbesitzers Ollivander keine besonders bedeutende - Fans brachte dies aber nicht davon ab, den verstorbenen Hollywood-Altstar auf ganz besondere Weise zu gedenken.



Fans zu Ehren von John Hurt am vergangenem Samstag von den Kulissen von Ollivander's Zauberstabladen in der Winkelgasse.

Wir sagen Danke an einen augenzwinkernden Zauberer, der sich auch mal gern über Regeln hinwegsetzt; Einem metallbeherrschenden Widersacher mit gutem Kern; Einem Ersatzvater für einen rotgehörnten Teufelspross; dem Mann, der Harry Potter seinem ersten Zauberstab verkaufte - und einem großartigen Schauspieler mit schier unendlich vielen Gesichtern!

Wir haben nur zu entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen wollen, die uns gegeben ist.

- Gandalf in Herr der Ringe