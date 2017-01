Jackie: Filmkritik zum packenden Biopic mit Natalie Portman

Und so geht es dem elegischen und zutiefst ergreifenden Meisterwerk des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín (No!) eigentlich um universelle Fragen, um Trauer, Verlust, Verzweiflung, Glaube und schlussendlich auch Hoffnung. Die Bilder sind überwältigend, und Larraín scheut sich nicht, das Medium Film zur hohen Kunst zu erheben. Der düstere Soundtrack von Cellistin Mica Levi (Under the Skin) packt den Zuschauer von der ersten Sekunde an, und die hervorragenden Darsteller, allen voran Natalie Portman, lassen die historischen Figuren als lebendige Menschen auferstehen.

Widescreen-Wertung

Action Spannung Emotion Humor Erotik Anspruch Leserwertung: Meine Wertung 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne

Fazit

Ein Meisterwerk. Packend, erschütternd, und so gefühlvoll wie schon lange kein Film mehr. Nicht ohne Taschentücher anschauen!