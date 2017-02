Subset Games landete mit seinem Erstlingswerk FTL: Faster Than Light vor inzwischen fast fünf Jahren einen massiven Hit. Jetzt hat das Indie-Studio sein neuestes Projekt angekündigt. Das trägt den Titel Into the Breach und ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Mit der Entwicklung wurde bereits im Sommer 2014 begonnen. Einen auch nur ungefähren Release-Termin gibt es dennoch nicht. Subset hält es diesbezüglich ganz mit 3D Realms (Duke Nukem Forever): "When it is finished", heißt es zum Release-Termin auf der bereits erreichbaren Produktseite bei Steam.

Zur Hintergrundgeschichte von Into the Breach ist nur so viel bekannt: Die Überreste der menschlichen Zivilisation werden von riesigen Alien-Kreaturen bedroht, die sich im Erdinneren eingenistet haben. Mit Hilfe von zunächst natürlich erst einmal zu bauenden Mechs gilt es nun, die sogenannten Vek in die Fluch zu schlagen. Präsentiert wird das Spielgeschehen, wie schon im Fall von FTL, in ziemlich minimalistischer Pixelart-Optik. In der Mache ist Into the Breach bislang nur für den PC. Unterhalb findet ihr den ersten Trailer sowie einige Screenshots.

Quelle: Subset Games