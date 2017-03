Internet: Tippfehler sorgt für Ausfall zahlreicher Online-Dienste

Da staunte die Internetgemeinde nicht schlecht, als am vergangenen Dienstag plötzlich und ohne Vorwarnung oder Erklärung zahlreiche Internetdienste vom Netz gingen, darunter Expedia, GitHub, Slack, Imgur, Kickstarter und Razer. Auch Streaming-Angebote wie Amazon Prime Video oder Amazon Music ließen sich über Stunden hinweg kaum noch verwenden.

Wie Amazon inzwischen erklärt hat, handelte es sich bei der Großstörung tatsächlich um ein Unglück, das offenbar durch das trivialste aller Missgeschicke herbeigeführt wurde: einen Tippfehler. Wie der Online-Gigant erklärt, hatte ein Techniker nach leichten Problemen mit Amazons S3-Clouddienst versucht, die Infrastruktur zu beschleunigen, indem er einige Server offline nehmen wollte - reine Routine, wie das Unternehmen angibt. Doch dann der Fauxpas: "Leider wurde eine der Eingaben inkorrekt getätigt, und eine größere Serverzahl als beabsichtigt offline genommen", so Amazon.

Man habe sich gleich an die Behebung des Problems gesetzt. Wie Amazon allerdings ebenfalls schreibt, wurden viele Server des Unternehmens bereits seit "vielen Jahren" nicht mehr neugestartet. Generell soll die Server-Struktur inzwischen so stark erweitert worden und komplex sein, dass das Rückgängigmachen des Fehlers eine ganze Weile dauerte. Dass der Tippfehler des unglücklichen Technikers dabei einen ordentlichen Schaden in Millionenhöhe zur Folge haben dürfte, liegt auf der Hand. Amazon jedenfalls hat sich für die Störung entschuldigt, und Sicherheitsmaßnahmen angekündigt, die derartige Vorfälle in Zukunft verhindern sollen.

Quelle: Engadget, Amazon