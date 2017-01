Adblock Plus: Staatsanwaltschaft ließ Geschäfts- und Privaträume von Eyeo durchsuchen

Der Axel Springer Verlag führt seit geraumer Zeit einen Kleinkrieg gegen die Eyeo GmbH, Entwickler des Werbeblockers Adblock Plus. Angeblich sollen dem Verlag viele Werbeeinnahmen entgehen, wenn die Leser den Adblocker nutzen.

Im aktuellen Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen geht es um gewerbsmäßige Urheberrechtsverletzungen. Der Axel-Springer-Verlag glaubt, das die Eyeo GmbH einen maßgeblichen Einfluss auf die Easylist hat. Diese frei im Internet erhältliche Liste bietet Filterregeln für diverse Adblocker-Programme, welche regelmäßig aktualisiert werden. Obwohl die Eyeo GmbH erklärt, dass die Moderatoren und Autoren der Liste nicht auf Anweisung des Unternehmens handeln, arbeitete ein Angestellter von Eyeo - sogar während seiner Arbeitszeit - an der Liste mit. Das Gericht glaubte nun den Angaben von Eyeo und auch der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers Till Faida nicht, dass man mit der Easylist nichts zu tun hat und die Staatsanwaltschaft ordnete die Durchsuchung der Geschäftsräume in Köln und Berlin und sogar von drei Privatwohnungen an.

Sichergestellt wurden dabei laut einer Angestellten der Eyeo GmbH unter anderem Laptops, Tablets und Smartphones, sowie Kopien interner Kommunikation von den Servern. Sollten bei der Überprüfung der Daten Hinweise darauf gefunden werden, dass Eyeo vor Gericht falsche Angaben gemacht hat, dann drohen schwerwiegende Konsequenzen. Damit könnte dann dem Axel-Springer-Verlag ein Schritt in Richtung des Ziels gelungen sein, die Easylist verbieten zu lassen - was ein herber Schlag gegen Adblocker wäre.

Quelle: Heise via PC Games Hardware