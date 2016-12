Vorratsdatenspeicherung: Laut Europäischem Gerichtshof illegal

Eine "allgemeine und unterschiedslose" Vorratsdatenspeicherung ist laut dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) illegal. In Ausnahmefällen, wie beispielsweise wenn konkrete Sicherheitsbedrohungen vorliegen oder es sich um schwere Straftaten handelt, kann sie allerdings dennoch zulässig sein.

Die Erfassung der Daten dürfe nur das "absolut Notwendigste" umfassen und die Daten müssen innerhalb der EU gespeichert werden. Unabhängige Stellen müssen erst eine Erlaubnis erteilen, wenn Behörden dann auf diese Daten zugreifen wollen. Was Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung angeht, so müssen Länder, die solche Gesetze beschließen wollen, exakte Formulierungen und widerspruchslose Angaben machen. Die Daten müssen in jedem Fall vor Missbrauch geschützt sein.

Eine Vorratsdatenspeicherung ohne jeglichen Anlass jedoch wurde vom EuGH abgelehnt. Dies würde "sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben der Personen zu[lassen], deren Daten auf Vorrat gespeichert werden." Und genau das verstoße gegen die europäischen Grundrechte.

Das Gesetz, das im vergangenen Jahr zur Vorratsdatenspeicherung beschlossen wurde, könnte nun mit dem Beschluss des EuGH kollidieren. Laut dem Internet-Experte und Richter Ulf Buermeyer seien einige der Aspekte dieses Gesetzes nun nicht mehr mit den Anforderungen des EuGH vereinbar. Darunter, dass in Deutschland die Daten aller Menschen gespeichert werden sollen und nicht nur von Personen, denen eine schwere Straftat zur Last gelegt wird. Die Bundesregierung will das Urteil des EuGH nun sorgfältig prüfen.

Quelle: Spiegel via PC Games Hardware