Dass die Menschen in China starken Beschränkungen in der Nutzung des Internets unterliegen, ist bekannt. Wer etwa auf Google nach gesperrten Begriffen sucht, bekommt schnell eine Fehlermeldung. Wer das umgehen, oder gar soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Co. nutzen möchte, muss auf sogenannte VPNs zurückgreifen, virtuelle Privatnetzwerke, die es möglich machen, Ländersperren und damit den Zensurversuch durch die chinesische Regierung zu umgehen. Diese Vorgehensweise soll künftig aber offenbar unerlaubt sein: Wie die South China Morning Post berichtet, soll die Nutzung von VPNs und spezieller Kabelverbindungen ab dieser Woche verboten werden - ein Beschluss, den die Regierung als "Säuberungsaktion" der chinesischen Internetverbindungen bezeichnet.

Was dies für den Endverbraucher bedeutet, und wie die Landesführung die neuen Regularien durchsetzen will, ist unklar. Im kommenden Jahr soll es aber wahrscheinlich vor allem Firmen an den Kragen gehen, die eben solche VPNs überhaupt erst anbieten. Inwiefern sich das vom bisherigen Zustand unterscheidet, ist ebenfalls ungewiss - schon im vergangenen Jahr hatte es schließlich Razzien auf VPN-Anbieter gegeben. Wie die Washington Post berichtet, ist die Ankündigung der chinesischen Regierung damit bewusst vage gehalten, und kommt zudem in starkem Kontrast zu einer Ankündigung, die Chinas Präsident Xi Jinping erst kürzlich im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in der Schweiz getätigt hatte. Dort hatte sich Jinping nämlich für Globalisierung und weltweite Vernetzung ausgesprochen.

