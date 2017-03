Internet: Nur 12 Prozent der Deutschen surfen mit Maximalspeed

Die Bundesnetzagentur hat die Ergebnisse zu einer großen Studie zum Thema Breitbandmessung veröffentlicht. Dabei ging es um die Frage, mit welcher effektiven Geschwindigkeit ein Internetanschluss beim Endkunden nutzbar ist und ob damit der vom Internetprovider vertraglich genannte Maximalwert auch erreicht wird. Vom 25. September 2015 bis zum 25. September 2016 wurden hierzu beinahe 160.000 valide, also nachweislich korrekt durchgeführte Messungen berücksichtigt, die private Nutzer über Portale der Bundesnetzagentur durchführen konnten. 54.000 der Messwerte stammen von Mobilfunkzugängen. Auch unsere Kollegen der PCGamesHardware haben über die Studie berichtet. Auf der Website Breitbandmessung könnt ihr euch ebenfalls beteiligen, wenn ihr entsprechende Leistungsdaten für weitere Studien beisteuern möchtet.

Breitbandmessung Ergebnis Quelle: Breitbandmessung.de Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass bei den stationären, also nicht über Mobilfunk laufenden, Internetzugängen 12,4 Prozent der Nutzer der volle im Vertrag zugesagte Speed auch ankommt. Knapp 71 Prozent erhielten mindestens die Hälfte der Geschwindigkeit, die im Vertrag genannt wurde. Wichtig ist bei der Analyse allerdings auch, dass die Ergebnisse je nachdem, um welche Breitbandklasse es geht, stark voneinander abweichen. So stehen Kunden, die einen ohnehin schon eher schnellen Zugang gebucht haben (vor allem bei Kabelinternet), meist besser da als die Kunden, bei denen selbst laut Vertrag nur eine geringe Geschwindigkeit ankommt. Ebenfalls sind nachweisbare Unterschiede vorhanden, die von der Tageszeit abhängen. Es spielt also offenbar durchaus eine entscheidende Rolle, ob in der Nachbarschaft gerade viele oder eher wenige andere Kunden das Internet nutzen. Eine weitere Zusammenfassung der Studie findet ihr auch bei der Bundesnetzagentur, wo auch die gesamte Studie als PFD-Datei abgerufen werden kann.