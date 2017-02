Intel: Neue Core 8000er-CPUs angeblich mit mehr als 15 Prozent Mehrleistung

Intel reagiert offenbar auf die bald anstehenden Ryzen-CPUs von AMD, die in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis sehr vielversprechend aussehen. Denn bei einer Präsentation gab Intel Details zur nächsten CPU-Prozessorgeneration bekannt, die die anwesenden Investoren positiv stimmen dürften. Intel verkündete unter anderem, dass die für die zweite Jahreshälfte 2017 geplanten CPUs der 8000er-Generation im Vergleich zur aktuellen siebten Generation (Kaby Lake, zum Beispiel Core i7-7700K) mehr als 15 Prozent Leistungszuwachs einbringen. Dies berichtete PCWorld heute.

Informationen aus einer aktuellen Präsentation Quelle: Intel Diese Zahlen sind allerdings auf den zweiten Blick für Kenner ein wenig fragwürdig. Denn sie basieren offenbar auf einem einzigen Benchmark, welcher die Leistung einer CPU messen soll. Wer sich mit Hard- und Software auskennt, weiß, dass Benchmarkwerte in vielen Fällen nicht wirklich das abbilden, was in der Praxis an Leistungsunterschieden für den Durchschnitt aller Anwendungen anzutreffen ist. Unterstrichen wird dies durch die Tatsache, dass Kaby Lake, also die aktuelle siebte Generation, laut der Präsentation ebenfalls 15 Prozent Vorsprung im Vergleich zur vorangegangenen Generation Skylake haben soll. Kaby Lake hat aber - wenn man sich Tests genauer anschaut, in denen Kaby Lake anhand mehrerer Spiele und Anwendungen unter die Lupe genommen wurde - in Wahrheit einen viel kleineren Leistungsvorsprung zu Skylake. Es sind nämlich nur etwa fünf bis 10 Prozent, was außerdem zu einem großen Teil allein durch den höheren Takt erklärbar ist, den Kaby Lake-Modelle bieten. Auf Basis der bei der Präsentation angegebenen 14 Nanometer für das Fertigungsverfahren der neuen CPUs ist sogar anzunehmen, dass die neuen 8.000er-Prozessoren nur ein weiteres Refresh der bisherigen Kaby-Lake-CPUs sein werden und die eigentlich neu erwartete Architektur Cannonlake erst später ansteht.