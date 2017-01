Inside: Mitgründer des Studios bekommt 7,2 Millionen Dollar nach Trennung

Partnerschaften zwischen Firmengründern können in die Brüche gehen und dann wird es meist teuer. Dino Patti und Arnt Jensen gründeten 2006 gemeinsam das Indie-Entwicklerstudio Playdead, bekannt durch die düsteren Spiele Limbo und Inside.

Doch es kriselte und Dino Patti verließ das Unternehmen. Wie sich jetzt herausstellte, nicht freiwillig. Der dänischen Zeitung Borsen zufolge kam es zu heftigen Streitigkeiten zwischen den Firmengründer darüber, wie und wann die Spiele veröffentlicht werden sollten. Schon 2015 war dieser Streit so schlimm, dass beide kaum noch miteinander sprachen. Allem Anschein nach wurde der Disput durch ein Missverständnis ausgelöst. Nach einigem Hin und Her musste Patti das Unternehmen schließlich verlassen. Als Abfindung ließ er sich 50 Millionen Dänische Kronen, umgerechnet rund 7,2 Millionen US-Dollar, ausbezahlen.

Dino Patti hat trotz der Probleme mit seinem Partner nur lobende Worte für ihn. Er sieht ihn als den besten Game Director an, den er kennt und er sei in all den Jahren ein guter Freund gewesen. Er glaubt, dass Playdead weiter existieren wird, doch das Unternehmen müsse mit Bedacht geführt werden. Er selbst will sich jetzt neuen Herausforderungen stellen.

