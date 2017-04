01:43

Injustice 2: Scarecrow sorgt im neuen Trailer für Albträume

15.04.2017 um 18:15 Uhr Ein neuer Trailer zu Injustice 2 stellt die Albtraum verursachende Vogelscheuche Scarecrow aus dem DC-Universum vor. Somit kriegen Batman und Co. einen neuen Erzfeind im Beat 'em Up von Netherrealm Studios an die Seite gestellt. Laut den Machern von Mortal Kombat werden am 28. April die noch fehlenden Helden und Schurken vorgestellt. Das Spiel selbst erscheint bereits am 16. Mai dieses Jahres für Xbox One und Playstation 4.

