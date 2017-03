Injustice 2: Neuzugang Firestorm im Trailer vorgestellt

18.03.2017 um 13:15 Uhr Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer zu Injustice 2 ansehen. Vorgestellt wird der Kämpfer Firestorm, der seinem Namen mit einem feurigen Kampfstil alle Ehre macht. Injustice 2 ist wie schon der Vorgänger wieder bei den Prügelspiel-Spezialisten NetherRealm Studios (Mortal Kombat) in der Mache und erscheint am 18. Mai für PS4 und Xbox One.

