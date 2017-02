Injustice 2: So lassen die starken Frauen ihre Waffen sprechen - Neuer Trailer

Wenn Cheetah, Catwoman, Poison Ivy und Black Canary im kommenden Prügelsiel Injustice 2 zuhauen, dann bekommt es selbst Batman mit der Angst zu tun.

Die Schurkinnen des DC-Comic-Universums lassen es im neuen Trailer zum Actionspiel ordentlich krachen. Da dürfen auch coole Sprüche nicht fehlen. Ihr seht im Video auch, wie die Auseinandersetzungen zwischen den Girls ablaufen und welche Spezialattacken sie einsetzen können, um den Sieg davon zu tragen. Die Kräfte der "Heldinnen" dürft ihr sogar im Verlauf des Spiels verstärken.

Injustice 2 setzt von der Story her dort an, wo Teil 1 aufhörte. Wieder kämpfen Superhelden und Superschurken in einer Paralleldimension gegeneinander, in welcher Superman durch den Tod seiner großen Liebe Lois Lane böse wurde. Laut dem Video könnt ihr euch wieder auf sehr schnelle und actionreiche Duelle einstellen.

Erscheinen soll Injustice 2 am 18. Mai 2017 für Playstation 4 und Xbox One.