Injustice 2: ​Superhelden-Prügler erscheint im Mai für PS4 und Xbox One

Ed Boon, Creative Director von Entwickler NetherRealm Studios (und Mortal-Kombat-Erfinder), hat via Twitter den Release-Termin für Injustice 2 bekannt gegeben. Demnach erscheint das Prügelspiel am 16. Mai 2017. Zuletzt kursierten Gerüchte um eine Veröffentlichung bereits im März. Anders als der inzwischen knapp vier Jahre alte Vorgänger (Injustice: Gods Among Us) ist Injustice 2 lediglich für PS4 und Xbox One in der Mache. Eine PC-Version wird es also nicht geben.

Erstmals angekündigt wurde Injustice 2 auf der E3 im vergangenen Jahr. Boon will beim Sequel alles besser machen. So soll Injustice 2 nämlich eine "völlig neue Spielerfahrung" und geradezu "überragendes Gameplay" bieten. Unter anderem wird es diverse Gameplay-Elemente geben, die an ein Rollenspiel erinnern (Charakteroptimierung) und eine eigenständige Storyline, über die aber so gut wie nichts bekannt ist. Wir hatten auf der Gamescom 2015 erst- und bislang auch letztmals Gelegenheit, Injustice 2 anzuspielen. Ihr findet den Hands-on-Bericht unter dem Link.