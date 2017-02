Tokyo 42: Syndicate trifft auf GTA 1 im Ankündigungs-Trailer

18.02.2017 um 14:15 Uhr Schon vor einem Jahr wurde der Ankündigungs-Trailer von Tokyo 42 veröffentlicht - das Spiel wird als Mischung aus Syndicate and GTA 1 bezeichnet. Das isometrische Actionspiel mit drehbarer Kamera spielt in einem futuristischen Tokyo und soll Anfang 2017 erscheinen. Als Spieler ist man ein Assassine und klärt eine dunkle Verschwörung auf, die jeden betrifft. In dem knallbunten Spiel sind Geschossphysik, kontrollierte Sprünge, Anschleichen und eine Menschenmassen-Simulation von großer Bedeutung. Single- und Multiplayer werden geboten.

