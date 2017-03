The Gentleman: ​Musical-Spiel mit viel Stil im Trailer

11.03.2017 um 15:15 Uhr The Gentleman ist ein "Musical Narrative Game" - wie das aussieht? Das zeigt dieser Gameplay-Trailer. The Gentleman spielt zur Zeit der Großen Depression in den USA und erzählt von Straßenkünstler Fred, der sich in Lisa verliebt - die stammt allerdings aus reichem Elternhaus und ist bereits den Graf Grossenstein von Teuffelstein versprochen. Finden Lisa und Fred doch noch zusammen? Darum geht's in diesem Rhythmus-Spiel vom dänischen Indie-Studio Cape Copenhagen, das nach Aussage der Macher stark von Hollywood-Klassikern mit Fred Astaire, Buster Keaton oder Charlie Chaplin inspiriert wurde. The Gentleman soll im Herbst 2017 für PC und Konsolen erscheinen.

Mehr zu Indie Games findet ihr auf unserer Themenseite.