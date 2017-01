Mars Underground: Indie-Adventure erreicht Kickstarter-Ziel

Ältere Semester erinnern sich mit Wehmut an die Lucasfilm-Adventures aus den 1990er-Jahren, wie The Secret of Monkey Island, Day of the Tentacle oder Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Entwickler Matt Sanderson will dieses Spielgefühl mit Mars Underground zurückbringen.

Und seine Idee kam bei den Spielern gut an. Denn die Kickstarter-Kampagne, mit welcher er das Spiel finanzieren wollte, war erfolgreich. Über 3.000 australische Doller konnten gesammelt werden, womit einem Release des Adventures in diesem Jahr nichts mehr im Weg stehen sollte. Doch Mars Underground ist nicht einfach eine Hommage an die früheren Lucasfilm-Spiele. Es bietet zudem eine Sandbox, in welcher ihr euch frei in der Welt bewegen und neue Hinweise sammeln könnt.

Das ist auch nötig, denn das Spiel läuft ein wenig wie der Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" ab. Ihr verkörpert Mars, der seinen ersten Tag an einer neuen Schule hat. Doch der Abend sieht auch das Ende der Welt. Mars aber erwacht erneut und erlebt den Tag immer und immer wieder. Ihr müsst herausfinden, was vor sich geht und die Zeitschleife irgenwie beenden. Dafür sprecht ihr mit den NPCs, sammelt Hinweise, erkundet die Spielwelt und genießt dabei jede Menge Freiheiten. Eine Demo zu Mars Underground dürft ihr direkt in eurem Browser ausprobieren.

Quelle: DualShockers