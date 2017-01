Gunman Taco Truck: John Romeros 11-jähriger Stiefsohn mit erstem Spiel bei Steam

Nicht nur Entwickler-Legende John Romero - bekannt durch die Spiele-Reihen Doom, Quake und Wolfenstein - und seine Frau Brenda Romero arbeiten an neuen Spielen, sondern auch der neunjährige Sohn der beiden (Donovan Romero) hat sich nun mit dem Thema beschäftigt und mit Gunman Taco Truck sein erstes eigenes Spiel in Zusammenarbeit mit seinen Eltern für den PC entwickelt. Darin macht sich der Spieler mit einem Taco-Truck auf den Weg nach Winnipeg in Kanada. Dabei muss er jedoch die von Mutanten besiedelten post-apokalyptischen Vereinigten Staaten durchqueren.



Zwischen den Städten erledigt der Spieler haufenweise Mutanten, die er anschließend als Fleisch für die eigenen Tacos verwendet. In den Städten werden die produzierten Tacos an Überlebende verkauft. Das gesammelte Geld wird dann für Benzin und andere Dinge benötigt, um das Ziel in Kanada zu erreichen. Gunman Taco Truck befand sich für insgesamt zwei Jahre als Familien-Projekt in Entwicklung. Die Idee für das Spiel kam tatsächlich vom damals neun Jahre alten Donovan Romero. In einem nun veröffentlichten Video spricht Donovan (11 Jahre) ein wenig über sein eigenes Spiel.



Gunman Taco Truck kann ab sofort auf Steam für einen Preis von 11,99 Euro erworben werden. Erste Bewertungen für das Spiel von Romero Games fallen derzeit positiv aus.

Quelle: RockPaperShotgun