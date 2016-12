Project Wingman: Neue Arcade-Flugsimulation inspiriert durch Ace Combat

Als einzige Person arbeitet derzeit der australische Entwickler "RB-D2" am einem kommenden Arcade-Flugsimulator mit dem Namen Project Wingman. Ähnlich wie bei Titeln der Ace Combat-Reihe haben die Spieler die Möglichkeit verschiedene Einsätze mit seinem Wingman und weiteren Verbündeten in unterschiedlichen Spielmodi zu fliegen. Der Entwickler arbeitet bereits seit einiger Zeit am Projekt und möchte in der finalen Fassung neben einer Kampagne auch einen Mercenary-Modus mit immer stärker werdenden Wellen von Gegnern anbieten. Zudem plant RB-D2 verschiedene Flugzeuge auf Basis realer Modelle sowie ein System für die realistische Darstellung von Himmel und Wolken in Project Wingman zu integrieren. Unterhalb dieser Meldung findet Ihr ein erstes Gameplay-Video, das den aktuellen Alpha-Zustand des Arcade-Flugsimulators zeigt.

Wer selbst einen ersten Blick in das Spiel werfen möchte, kann über die Internetseite itch.io eine erste Demo von Project Wingman herunterladen. Die Probeversion bietet eine vollständige Mission und ist zudem für den Test kleiner Scripting-Funktionen gedacht. Der Entwickler bittet dabei alle Spieler um kurzes Feedback mit Angaben zur Framerate sowie der verwendeten Kombination aus CPU und GPU. RB-D2 nutzt für die Entwicklung der Arcade-Flugsimulation die aktuelle Fassung der Unreal Engine 4. Weitere Informationen und Bilder zu Project Wingman findet Ihr auf dem offiziellen Tumblr-Blog des australischen Entwicklers.