Indie-Entwickler droht Journalisten: Gute Wertung, sonst keine Review-Codes

Lubomír Dykast, CEO und Creative Director bei BadFly Interactive, hat im Rahmen der Promotion für Dead Effect 2 verschiedenen Journalisten gedroht, um negative Wertungen zu vermeiden. In der vergangenen Woche wurde das Indie-Spiel für Xbox One und in dieser Woche auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Seit Mai 2016 ist Dead Effect 2 bereits über Steam erhältlich. Die kanadische Videospiel-Seite COGconnected hat den Vorfall aufgedeckt und Teile der verfassten E-Mail des CEO von BadFly Interactive mit der Öffentlichkeit geteilt. Die E-Mail wurde gemeinsam mit einem Review-Code für Dead Effect 2 an Journalisten gesendet.

"Lasst mich nur eine Sache erwähnen: Das ist ein Indie-Spiel welches, unglücklicherweise, sehr häufig mit "Big-Budget"-Spielen verglichen wird, und das ist ein Problem und schadet unserem Ruf in den finalen Wertungen. Bitte denkt daran, dass dieses Spiel von einem sehr kleinen Team von Entwicklern (11) erstellt wurde, die einfach nur gutes Shooter-Spiel entwickeln möchten. Unglücklicherweise haben eine Vielzahl von Journalisten zu große Anforderungen und das schadet uns sehr. Zudem arbeiten wir derzeit an weiteren interessanten Spielen und wenn ihr Test oder ihre Vorschau zu Dead Effect 2 sehr negativ ist, werden sie keine Review-Codes mehr von uns erhalten."

Fällt also die Wertung für Dead Effect 2 schlecht aus, nimmt BadFly Interactive die entsprechende Person von der Liste. Kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Artikels auf der kanadischen Webseite hat sich das tschechische Entwicklerstudio gemeldet. In der entsprechenden E-Mail sagt BadFlys Martin Pospisil: "Wir haben es verkorkst. Das Ding ist, uns liegt das Spiel wirklich am Herzen. Wir erschaffen unseren Traum und möchten, dass er erfolgreich wird. [...] Wir haben einen Shitstorm gestartet und unsere Lektion gelernt." Detailliertere Statements und Mitteilungen findet Ihr im entsprechenden Artikel der Webseite Eurogamer.

Quelle: Eurogamer