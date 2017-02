D.R.O.N.E.: 5-Mann-Team arbeitet an Multiplayer-Shooter mit Descent-Einschlag

D.R.O.N.E. ist ein interessantes neues Indie-Projekt. Hinter dem Multiplayer-Shooter steckt der - Nomen est Omen - nur fünf Mann starke Entwickler Five Studios Interactive. In D.R.O.N.E. steuern die Spieler wenig überraschend eine zunächst selbst zu entwerfende Drohne, die mit Waffen und diversen Gadgets ausgestattet werden kann. Zur Sache geht es dann in Arenen, die ebenfalls von der Community per Editor erstellt werden können. Verändert werden können beispielsweise Wetterbedingungen und Schwerkraft.

Five Studios Interactive hat bereits vor knapp zwei Jahren mit der Entwickling von D.R.O.N.E. begonnen, allerdings lediglich in Teilzeit. Um sich dem überaus ambitionierten Spiel ("the most variety rich action game ever") mit voller Konzentration widmen zu können, soll in Kürze eine Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter ins Leben gerufen werden. Die Eckdaten, also Zielsumme und etwaige Stretchgoals etwa, sind noch nicht bekannt. Unterhalb könnt ihr euch eine Gameplay-Demo zu D.R.O.N.E. ansehen. Das Gezeigte kann sich durchaus schon jetzt sehen lassen. Weiterführende Informationen zu D.R.O.N.E. findet ihr unter dem Quellenlink.

Quelle: DroneGame.com