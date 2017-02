IO Interactive: Hitman-Macher arbeiten an neuer Spielemarke

IO Interactive, das dänische Studio, das seit jeher für die Entwicklung der Hitman-Spiele verantwortlich zeichnet, arbeitet an einer neuen Spielemarke. Und dieses noch unbekannte Projekt fußt offenbar auf dem technischen Grundgerüst der beliebten Unreal Engine - dies geht aus einer Stellenausschreibung auf der Webseite des Entwicklers hervor. Das neue Team-Mitglied soll im "Incubation-Team" tätig werden, das derzeit eine neue Spielemarke ausarbeitet.

Gesucht ist ein Programmierer, der "eng mit einem kleinen Designer-Team zusammenarbeiten und Spielmechaniken auf Basis der Unreal Engine kreieren soll". Nach Vorstellung des Studios besitzt der neue Mitarbeiter idealerweise "Erfahrung im Umgang mit künstlicher Intelligenz, Phyik, Animation und Spielmechanik für 'AAA Games'", und bringt zudem "profunde Erfahrung aus Projekten für die aktuellen Konsolen und den PC sowie der Programmiersprache C++ und der Unreal Engine" mit.

Zusammenfassend entsteht das neue Spiel also auf Basis der Unreal Engine, und kommt vermutlich sowohl für den PC als auch für PlayStation 4 und Xbox One - das war es dann aber auch schon wieder mit dem aktuellen Kenntnisstand. Für kommende Neuigkeiten rund um das ominöse Spieleprojekt haltet ihr in Zukunft einfach unsere Themenseite zu IO Interactive im Auge. Für einen Blick auf das jüngste Machwerk des Studios greift ihr zur ersten Staffel von Hitman - das jüngste Abenteuer des glatzköpfigen Auftragskillers ist inzwischen auch in einer Retail-Fassung mit allen Episoden erhältlich.

Quelle: IO Interactive via Gematsu