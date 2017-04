I Am Heath Ledger: Erster Trailer zur bewegenden Dokumentation

Mit seinem breiten Grinsen, seinem natürlichen Charme und überragenden Talent spielte sich Heath Ledger in kürzester Zeit direkt in die Herzen des Publikums. Ob nun in der Teenie-Romanze "10 Dinge, die ich an dir hasse" (1999), dem Rock'n'Roll-Ritterfilm "Ritter aus Leidenschaft" (2001), Ang Lees Meisterwerk "Brokeback Mountain" (2005) oder als Joker in "The Dark Knight" (2008): Der sympathische Australier konnte immer überzeugen. Als Ledger am 22. Januar 2008 unter tragischen Umständen verstarb, verlor die Filmwelt eines seiner aktuell vielversprechendsten Talente.

Die Dokumentation "I Am Heath Ledger" lässt nun, 9 Jahre nach dem Tod des posthum mit dem Oscar als "Bester Nebendarsteller" geehrten Joker-Darsteller, Schauspielkollegen, Regisseure sowie Freunde und Familie des verstorbenen Stars zu Wort kommen und zeigt erstmals eigene Aufnahmen Ledgers. Der US-amerikanische Kabelsender Spike strahlt die bewegende Doku am 17. Mai aus, einen deutschen Sendetermin gibt es bislang noch nicht.