Humble Bundle: Viele klassische Adventures im neuen Sierra-Bundle

Seit gestern ist das "Humble Sierra Bundle - Strikes Back" erhältlich. Enthalten sind natürlich in erster Linie klassische Grafik-Adventures. Sierra zählte in den 1980er und 90er Jahren zu den bekanntesten Herstellern von Vertretern dieses Genres, neben LucasArts (LucasFilm Games). Für nur einen 1 Dollar gibt es die Space Quest-Collection, die Police Quest-Collection, Phantasmagoria 1 und 2 sowie das noch relativ junge Shiftlings, erschienen unter Activisions Sierra-Label.

Für den Durchschnittspreis, aktuell sind das etwa 10 Dollar, gibt's Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, TimeShift, Quest for Glory 1 - 5 und Gabriel Knight 1 - 3 obendrauf. Ab gezahlten 15 Dollar kommen noch Caesar 3 und 4, Geometry Wars 3: Dimensions Evolved, die King's Quest-Collection und Velocity 2X hinzu. Die höchste Preisstufe beim "Humble Sierra Bundle - Strikes Back" liegt dann bei 20 Dollar. Dafür erhalten Käufer dann auch noch das fünf Episoden umfassende Reboot von King's Quest.

Quelle: Humble Bundle