Humble Bundle: Strategie-Bundle mit vielen Civilization-Teilen gestartet

Firaxis hat gestern den nächsten Fraktionen-DLC für Civilization 6 (Australien) angekündigt. Zeitgleich, ob Zufall oder nicht, ging auch das neue Humble Civilization Bundle an den Start. Für den Mindestbetrag von 1 Dollar erhalten Käufer die beiden inzwischen als Oldies durchgehenden Teile Civilization 3 und Civilization 4 - Complete Edition. Wer den jeweils aktuellen Durchschnittsbetrag auf den Tisch legt, erhält Civilization 5 plus die Erweiterungen Brave New World, Gods & Kings und das DLC-Pack obendrauf. Lediglich einen Rabattcode, einzulösen im Humble Store, über 20 (Standard Edition) beziehungsweise 25 Prozent (Deluxe Edition) gibt's dann auch noch für Civilization 6.

Doch das ist noch nicht alles. Die maximale Preisstufe beim Humble Civilization Bundle liegt bei 15 Dollar. Wer diese Summe investiert, bekommt zusätzlich auch noch den futuristischen 4X-Ableger Civilization: Beyond Earth plus Rising Tide und Exoplanets Map Pack. Alle genannten Spiele, die addiert regulär über 250 Dollar "wert" sein sollen, müssen zwingend bei Steam aktiviert werden. DRM-freie Varianten liegen also nicht bei. Das Humble Civilization Bundle ist wie üblich zwei Wochen erhältlich. Eine Aufstockung ist offenbar nicht geplant.

Quelle: Humble Bundle