Spiele-Schnäppchen: Gleich zwei Sales im Humble Store

Im Humble Store finden in diesen Tagen gleich zwei Verkaufsaktionen statt. Im Rahmen der "Strategy Week" sind zahlreiche PC-Spiele mit Strategie-Fokus um bis zu 90 Prozent herabgesetzt. Darunter nicht nur klassische Genrevertreter, sondern auch Mischformen. Eine kleine Auswahl: Stronghold: Crusader 2 - Special Edition für nur noch 3,99 Euro, The Banner Saga 2 für 14,99 Euro, Endless Legend für 7,49 Euro, Cossacks 3 für 15,99 Euro, Age of Wonders 2 für 2,49 Euro und Panzer Corps für 4,99 Euro.

Außerdem veranstaltet der Humble Store einen Sale anlässlich der Verleihung der 13. British Academy Video Games Awards (BAFTA) am 6. April in London. Auch hier gibt's eine kleine Auswahl an reduzierten Titeln: No Man's Sky für 29,99 Euro, Inside für 14,99 Euro, Abzu für 9,99 Euro, The Witness für 18,99 Euro, Rocket League für 13,99 Euro, Virginia für 4,99 Euro und Final Fantasy 14 - The Complete Experience für 14,99 Euro. Wie im Humble Store üblich, geht ein gewisser Prozentsatz des Kaufpreises an Wohltätigkeitsorganisationen.

Humble Strategy Week

Humble BAFTA Sale