Es ist Zeit für ein neues Humble Bundle. Im aktuellen Schnäppchen-Paket dreht sich alles um Starbreeze - und vorrangig um Payday 2. Den Multiplayer-Shooter gibt's nämlich, je nach gewählter Spendensumme, in unterschiedlichen Ausführungen und mit verschiedenen DLCs. Ab 1 US-Dollar bekommt ihr Payday 2 und die folgenden Zusatzpakete: "The Bomb Heists", "John Wick Weapon Pack" und die Ingame-Masken "Lycanwulf" sowie "The One Below".

Ab 6 US-Dollar winken bereits die "Game of the Year"-Edition von Payday 2 und zusätzliche Masken. Ab 14 US-Dollar kommt mit Dead By Daylight ein 4-gegen-1-Horrorspiel hinzu. Wer 25 US-Dollar oder mehr springen lässt, bekommt das VR-Spiel John Wick Chronicles ebenfalls inklusive, das im Februar erscheinen soll und zumindest vorerst nur HTC Vive unterstützt.

Sämtliche Spiele des Bundles werden über Steam eingelöst - im Vergleich zu den regulären Kaufpreisen lässt sich wieder deutlich sparen. Allein die GOTY-Edition von Payday 2 kostet derzeit eigentlich 45,99 Euro. Für diesen Preis kämen beim aktuellen Humble Bundle eigentlich noch eine digitale Fassung des Films John Wick sowie Kinokarten für John Wick 2 hinzu - dieses Angebot ist jedoch nur in Nordamerika gültig. Wie bei Humble Bundle üblich, legt ihr außerdem fest, zu welchen Anteilen euer Geld an die Entwickler, an das Humble-Team oder an wohltätige Organisationen geht. Hier geht's zum Starbreeze-Humble-Bundle.