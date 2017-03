Humble Bundle mit Helldivers und weiteren Multiplayer-Titeln

Seit dem 28. März ist das Humble "Hooked on Multiplayer" Bundle erhältlich. Wie der Name der neuen Sammlung schon verrät, sind mehrere PC-Spiele mit Fokus auf den Multiplayer-Modus enthalten. Für mindestens 1 Dollar gibt's schon Tricky Towers, Eon Altar - Episode 1 und Primal Carnage: Extinction. Wer den jeweils aktuellen Durchschnittspreis - momentan etwas mehr als 7 Dollar - auf den Tisch legt, bekommt zusätzlich Move or Die, Ultimate Chicken Horse und Rampage Knights obendrauf.

Die maximale Preisstufe beim Humble "Hooked on Multiplayer" Bundle liegt wieder bei 10 Dollar. Wer diese angesichts des Gebotenen immer noch relativ geringe Summe zu zahlen bereit ist, kann sich außerdem noch über den Twin-Stick-Shooter Helldivers plus Ranger-Pack-DLC freuen. Alle Titel aus dem Humble "Hooked on Multiplayer" Bundle müssen bei Steam aktiviert werden. Das Angebot ist wie üblich zwei Wochen lang gültig, und wird unter Umständen nach einigen Tagen noch weiter aufgestockt.

Quelle: Humble Bundle