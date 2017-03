Humble Bundle: Arma-Reihe & Erweiterungen im Paket

Für das nächste Humble Bundle haben sich die Macher mit Bohemia Interactive zusammengeschlossen. Das Humble Arma Bundle enthält mehrere Teile der Taktik-Shooter-Reihe und Ableger. Für lediglich 1 Dollar erhalten Käufer Arma: Cold War Assault (einstmals erschienen unter dem Titel Operation Flashpoint: Cold War Crisis), Arma: Gold Edition und Arma Tactics. Wer den jeweils aktuellen Durchschnittspreis auf den Tisch legt, bekommt Arma 2 plus Operation Arrowhead. British Armed Forces, Private Military Company und Army of the Czech Republic hinzu.

Die maximale Preisstufe beim Humble Arma Bundle liegt bei 15 Dollar. Dafür gibt's dann auch noch Arma 3 und Arma 3 - Kart obendrauf. Der reguläre Gesamtpreis aller Spiele wird mit 125 Dollar angegeben. Eine Aktivierung bei Steam ist jeweils Pflicht. Das Humble Arma Bundle ist wie üblich zwei Wochen erhältlich. Eine Aufstockung ist offenbar nicht geplant. Parallel wird nach wie vor das Humble Civilization Bundle für 4X-Strategie-Liebhaber angeboten.

Quelle: Humble Bundle