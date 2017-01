House of Cards: An diesem Tag startet die fünfte Staffel der TV-Serie

Die fünfte Staffel von Netflix' TV-Serie House of Cards startet in den USA am 30. Mai dieses Jahres. In Deutschland wird man wohl etwa ein halbes Jahr länger warten müssen, bevor der Sender Sky die Folgen ausstrahlt.

Der Teaser-Trailer, welcher das Datum enthüllte, wurde zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump gezeigt. Es ist eine auf dem Kopf stehende US-Flagge zu sehen, was wohl auch eine Anspielung auf die aktuelle Situation in den USA darstellt.

Die Serie, welche sich um den Aufstieg eines korrupten US-Politikers dreht, wird in der fünften Staffel eine größere Änderung mit sich bringen. Staffel fünf wird die erste sein, die ohne den Serien-Entwickler Beau Willimon auskommt. Dieser zieht sich nach der vierten Staffel zurück. Wie sich dies dann auf die Serie auswirkt, ist momentan noch nicht zu sagen. House of Cards ist mit der Ankündigung der fünften Staffel die Serie von Netflix, die bisher am längsten läuft.

Quelle: Netflix / Youtube