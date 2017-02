Horizon: Zero Dawn: Explore the Wild Trailer zeigt die fantastische Landschaft

19.02.2017 um 18:30 Uhr Der neue Trailer "Explore the Wild" zeigt euch einige der Landschaften und Orte, welche ihr während eurer Abenteuer im Action-Rollenspiel Horizon: Zero Dawn erkunden werdet. Stellt euch auf atemberaubende Gebiete ein, in denen euch jede Menge Herausforderungen erwarten.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Horizon: Zero Dawn: Zwei atemberaubende Trailer stimmen auf den baldigen Release ein.

Mehr zu Horizon: Zero Dawn findet ihr auf unserer Themenseite.